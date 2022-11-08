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المنجز في العاصمة لا يوازي ما يُصرف من الأموال الكبيرة..

السوداني يتحدث عن تجاوزات في جميع مناطق بغداد بما فيها المنطقة الخضراء

السوداني يتحدث عن تجاوزات في جميع مناطق بغداد بما فيها المنطقة الخضراء
الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس وزراء العراق محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء، أن هناك تجاوزات في كل مناطق بغداد بما فيها المنطقة الخضراء.

العالم - العراق

وقال السوداني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) خلال زيارته التفقدية لمبنى أمانة بغداد: إن"في بلد إيراداته كبيرة وموازنات انفجارية، نجد أن الواقع الخدمي في العاصمة متردٍّ لا يليق باسمها وتاريخها وأن مشاهداتي في بغداد كمواطن متابع، تكشف عن أن المنجز لا يوازي ما يُصرف من الأموال الكبيرة".

وأضاف: "شخّصنا حالة من التقاطع في الواجبات والأداء بين أمانة بغداد وباقي الوزارات، وأثر ذلك في مستوى الخدمات، ونرحب بكل شخص يرفدنا بحلول لهذه المشاكل وبتوقيت زمني معلوم"، لافتاً الى أن "هناك تجاوزات في كل مناطق بغداد، بما فيها المنطقة الخضراء، وهناك تجاوزات كبيرة على عقارات مهمة كان من الممكن أن تحقق إيرادات لأمانة بغداد".

وتابع: إن "مداخل العاصمة بغداد بائسة، وكل مشاريع المرحلة السابقة عبارة عن صرف للأموال يشوبه الفساد".

وبين السوداني: "‏كمنهاج وزاري، وضعنا الخطوط العامة في مجال تنفيذ الخدمات السريعة، وشكلنا فريق الجهد الهندسي والخدمي، وجمعنا الآليات من مختلف الوزارات ودوائر الدولة، وسنركز على المشاريع التي نسبة إنجازها 70% فما فوق، من خلال لجنة فنية وقانونية ومالية تحدد المشاكل والمعوقات وتوفر الحلول لها وفق الصلاحيات".

ولفت: "آن الأوان لإحداث تغيير حقيقي في منهج إدارة الدولة، بأن يكون القطاع الخاص هو من ينفذ المشاريع الخدمية وفق رؤية وتخطيط الدولة".

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