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بدعوة من الرئيس الأسد.. زعيم حزب تركي معارض يزور سوريا قريبا

بدعوة من الرئيس الأسد.. زعيم حزب تركي معارض يزور سوريا قريبا
الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلن زعيم حزب 'وطن' التركي المعارض دوغو بيرينتشيك، يوم أمس الاثنين، أنه سيتوجه إلى سوريا بدعوة من الرئيس السوري بشار الأسد.

العالم -سوريا

وأوضح بيرينتشيك في تصريح له خلال اجتماع لحزبه، أنه سيلتقي بالرئيس السوري، خلال تشرين الثاني/نوفمبر الجاري أو وكانون الأول/ديسمبر القادم، وفقاً لموقع “تركيا عاجل”.

وقال بيرينتشيك: “سنذهب إلى سوريا في الشهرين المقبلين، بدعوة من السيد بشار الأسد، هؤلاء السوريون هم إخواننا”.

وقال: تم وضع الأسلاك الشائكة في على الحدود بين البلدين، ويجري بناء الجدران، سنهدم تلك الجدران ونزيل تلك الأسلاك الشائكة”.

وتابع: كانت تأتي الشاحنات من هناك والشاحنات كانت تذهب إلى هناك، وتأتي التجارة وتذهب التجارة، دع البضائع المنتجة هنا تذهب إلى سوريا، نحن سوف نحيي التجارة مع جيراننا”.

ولفت بيرينتشيك إلى أنه سيجري مباحثات مع الأسد، لإنهاء الإرهاب في سوريا وإحلال السلام والطمأنينة في تركيا، من أجل توفير ظروف الإنتاج والسلام و الهدوء المناسب للتجارة”.

وأضاف المعارض التركي: “سنناقش هذا الأمر مع سوريا ، لذلك فإن حزب وطن مستعد لحلول الفترة المقبلة في السياسة الخارجية”.

وصرح بيرينتشيك بأنه تم تدريب موظفين أساسيين للغاية من أجل مستقبل تركيا.

مشيراً إلى أنهم يقومون أيضاً بالعمل اللازم على الساحة الدولية لحل المشكلات، بحسب تعبيره.

وكشف مسؤولون أتراك خلال الفترة الماضية، عن تقارب وشيك مع سوريا من الممكن حدوثه خلال الفترة المقبلة.

في حين لم ترد سوريا بشكل مباشر على تلك الأنباء.

المصدر - وكالة اوقات الشام الاخبارية

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