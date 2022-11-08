الناخبون يتوجهون لمراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات النصفية

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كما أنها ستشكل السياسة بشأن عدد من القضايا من الإنفاق الحكومي إلى الدعم العسكري لأوكرانيا.

وسوف يحدد الناخبون الذين يحق لهم الادلاء بأصواتهم الأغلبية في كل من غرفتي الكونغرس- مجلس النواب ومجلس الشيوخ- بالاضافة إلى تحديد من سيتولى المسؤولية في عدد من الولايات ومناصب مهمة أخرى.

وربما يعاقب الناخبون الديمقراطيون، من يتولون السلطة حاليا في البيت الأبيض والكونغرس، في ظل ارتفاع التضخم وتضرر الاقتصاد.

ويشار إلى أن الحزب الذي يتولى السلطة يخسر تقليديا في الانتخابات النصفية.

وإذا خسر الديمقراطيون الأغلبية في الكونغرس، من المرجح أن يعرقل الجمهوريون أغلبية سياسات بايدن حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر 2024.

ووفقا لاستطلاعات الرأي، من المرجح أن يكون مجلس النواب من نصيب الجمهوريين.

ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يشهد مجلس الشيوخ منافسة حادة.