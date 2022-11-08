الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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قائد القوة البرية للجيش الايراني: على الاعدجاء ان يعلموا بأنهم اذا ما ارتكبوا خطأ تجاه ايران الاسلامية فسنرد بحزم ونعجل بآجالهم في برهة من الزمان

الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

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