بري: الخيار الاوحد الرئيس هو مواصلة المقاومة وتصعيدها

العالم - لبنان



وتناول اللقاء الاوضاع العامة، سيما الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة على ضوء تصاعد العدوانية الاسرائيلية وأوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان.

وبعد اللقاء تحدث سليمان: مع دولة الرئيس نبيه بري تجمعنا المقاومة وهو من قاماتها الكبيرة المقاومة في لبنان وفلسطين وعلى ارض الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي عام 1948 وهي كانت موضع نقاش في ما بيننا. وتم التأكيد من قبل دولة الرئيس ومن قبلنا ان الخيار المتاح امام الشعب الفلسطيني الخيار الأوحد والرئيسي هو مواصلة المقاومة وتصعيد المقاومة، هذا من جهة ومن جهة ثانية بذل كل الجهود الممكنة من أجل إستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية الوحدة الداخلية بين القوى والاحزاب والمقاومة الفلسطينية.

أضاف سليمان: نقول هذا مؤكدين إعتزازنا بالدور الذي يقوم به دولة الرئيس من أجل صون أمن المخيمات الفلسطينية في لبنان. وفي هذا الإطار نؤكد إصرارنا وتصميمنا وتأكيدنا من أجل أن تبقى هذه الاوضاع موضع إستقرار وأمن على طريق مواجهة كل المشكلات الإجتماعية والمعيشية التي تواجه شعبنا. كما تواجه الشعب اللبناني في هذا السياق أكد دولة الرئيس إستعداده وبذل جهوده لتقديم تلك الخدمات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني في لبنان والتي تقدم من قبل وكالة الاونروا.