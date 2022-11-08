الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٤:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق.. مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم الخميس المقبل

العراق.. مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم الخميس المقبل
الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

رفع مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الى يوم الخميس المقبل.

العالم - العراق

وقالت الدائرة الإعلامية في بيان ان " مجلس النواب رفع جلسته الى يوم الخميس المقبل".

وكان مجلس النواب قد انهى مناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال".

وقبل قليل، أنهى مجلس النواب، القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة".

وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب، أن "البرلمان أنهى بمناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق".

وفي وقت سابق، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، بدء أعـمـال جلســـــة مجلس النواب التاسعة والتي تتضمن التصويت على قرار تمديد واعفاء المواد الغذائية من الضريبة والكمرك.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية، لمجلس النواب، أنه "تم افتتح أعـمـال مجلس النواب جلســـــة التاسعة من الـــدورة الانتخابية الخامسة - السنـة التشريعية الأولى - الفصـــل التشريعـــي الثاني".

ويتضمن جدول اعمال جلسة اليوم، خمس فقرات أبرزها التصويت على قرار تمديد واعفاء المواد الغذائية من الضريبة والكمرك.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

حقيقة تعرض البلاد لاولى موجات البرد الشتوية

البرلمان العراقي يمدد فصله التشريعي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فقيه سعودي عن هالووين الرياض: انه من الجهل وتقليد أعمى

رئيس وزراء العراق: الأمن خط أحمر ومحاولة اختبار الحكومة خيار فاشل

رفع حجم التجارة بين إيران وأرمينيا إلى 3 مليارات دولار سنويا

تعرف على قرارات مجلس وزراء العراق في جلسة اليوم

تركيا تعلن تحييد 5 عناصر من "وحدات حماية الشعب الكردية" شمال شرقي سوريا

موسكو تعرض الوساطة في الحوار بين طهران والرياض