الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٤:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد القوة البرية: الرد على خطأ العدو تجاه إيران سيكون حازما

قائد القوة البرية: الرد على خطأ العدو تجاه إيران سيكون حازما
الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

قال قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري إن على الأعداء أن يعلموا أنهم لو أخطأوا تجاه إيران الإسلامية، فسوف يكون رد إيران سيكون حازما.

العالم - إيران

وأكد العميد كيومرث حيدري، في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء، أثناء زيارته لموقع الجيش على حدود دوغارون – تايباد : في هذه الحدود الشرقية، حاول الأشرار والمهربون بتحريض أو ربما برفقة بعض عناصر الدول الأخرى فيما سبق المساس بأمن البلاد، وتم الرد عليهم بحزم.

وتابع العميد حيدري: إن أيدي جنود الجيش الايراني هي على الزناد وهم مستعدون للتضحية بالارواح والدفاع عن حدود البلاد، وان الرسالة للأعداء هي اننا سنطوي صفحة حياتهم فورا اذا قاموا بأي خطأ.

وصرح قائد القوة البرية للجيش أن انتشار الجيش على الحدود لا يعني وجود عوامل تهدد الأمن، وأضاف: إنتشار الجيش على الحدود يعني المزيد من الرصد الاستخباراتية وتكريس الأمن المستقر .

وقال: إن وحدات فرقة 77 خراسان من المقر الشمالي الشرقي للجيش متواجدة في الحدود الشرقية للبلاد وتشارك في الحماية والحراسة بروح معنوية عالية وجاهزية كاملة.

وتشترك محافظة خراسان الروضية مع أفغانستان بحدود تصل إلى أكثر من 300 كيلومتر، تقع 90 كيلومتراً منها في مدينة تايباد .

روابط ذات صلة

قائد عسكري ايراني: مسيّرة " آرش 2" مخصصة للقضاء على الكيان الصهيوني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فقيه سعودي عن هالووين الرياض: انه من الجهل وتقليد أعمى

رئيس وزراء العراق: الأمن خط أحمر ومحاولة اختبار الحكومة خيار فاشل

رفع حجم التجارة بين إيران وأرمينيا إلى 3 مليارات دولار سنويا

تعرف على قرارات مجلس وزراء العراق في جلسة اليوم

تركيا تعلن تحييد 5 عناصر من "وحدات حماية الشعب الكردية" شمال شرقي سوريا

موسكو تعرض الوساطة في الحوار بين طهران والرياض