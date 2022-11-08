رفع حجم التجارة بين إيران وأرمينيا إلى 3 مليارات دولار سنويا

العالم - إيران

واستقبل وزير الاقتصاد والمالية الإيراني إحسان خاندوزي اليوم الثلاثاء وزير المالية الأرميني تيكران خاتشاتوريان في مبنى وزارة الاقتصاد وعقدا جولة من المباحثات.

وقال وزير الاقتصاد والمالية الإيراني في مستهل هذا الاجتماع : إن محادثات اليوم بين الوفدين الإيراني والأرميني تجرى في الوقت الذي أجرى فيه رئيس وزراء أرمينيا خلال الأيام الماضية محادثات جيدة مع الرئيس الإيراني.

وأضاف: إن حكومة السيد رئيسي جادة للغاية في متابعة سياسة الجوار مع التركيز على منطقة القوقاز، وآمل أن يتحقق هدف 3 مليارات دولار للتجارة بين البلدين، والذي أثير في الاجتماع بين رئيسي البلدين، في عهد هذه الحكومة.

بدوره أعرب وزير المالية الأرميني عن سعادته بأنه خلال زيارته الأولى لجمهورية إيران الإسلامية، أثيرت مناقشات جيدة للغاية حول تطوير التعاون بين إيران وأرمينيا، وأضاف ان: العلاقات الاقتصادية والسياسية بين إيران وأرمينيا قائمة تقليديا منذ عقود.

وفي إشارة إلى النقاط المهمة التي أثيرت في المحادثات بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ورئيس جمهورية إيران الإسلامية، رئيسي، قال خاتشوريان: إن أساس جميع المحادثات هو التعاون الطويل الأمد بين البلدين وان استهداف رفع مستوى العلاقات التجارية بين البلدين إلى ثلاثة مليارات دولار يوضح هذه الأسس الأساسية.

ولفت خاشاتوريان إلى نمو حجم المبادلات الاقتصادية بين البلدين بنسبة 25٪ في عام 2021 مقارنة بالعام السابق، وأضاف انه : وفقا لإحصائيات وأرقام الأشهر التسعة الاولى من العام الجاري، من المتوقع أن ينمو حجم التبادل التجاري بين البلدين هذا العام أكثر من 40٪.

واكد الوزيران الإيراني والأرميني على تطوير التعاون المالي والمصرفي وتسهيل تصدير واستيراد وعبور البضائع وزيادة حجم التبادل التجاري إلى 5 ملايين طن سنويا.