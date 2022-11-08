جيش الأردن يعلن اختتام عملية 'العقبة7' المشتركة مع نظيره المصري

العالم - الأردن

وذكر الجيش الأردني، في بيان، على موقعه الإلكتروني، بأن المرحلة الختامية للتمرين "تضمنت سيناريوهات لعمليات نوعية مشتركة بين الطرفين للقضاء على بؤرة إرهابية متحصنة في قرية حدودية باستخدام مقلدات الاشتباك والذخيرة الحية".

وأضاف: "كما نفذت القوة البحرية الأردنية المصرية المشتركة اقتحاماً لجزيرة حيوية ذات أهمية وتحريرها من عناصر إرهابية وإجراء عملية اعتراض وتفتيش إحدى السفن المشتبه بها".

جدير بالذكر أن التمرين بين جيشي البلدين، والذي انطلق في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على الأراضي المصرية، يُقام سنوياً، ويحمل اسم "العقبة7".

ويهدف إلى تعزيز علاقات التعاون العسكري بين الجانبين، ورفع القدرة العسكرية القتالية والجاهزية وزيادة التنسيق بين صنوف القوات المسلحة المشاركة.