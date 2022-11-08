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بالفيديو.. رسام إيراني يحول جدران المدارس الى لوحات فنية

الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

علي عدناني رسام بالفطرة لم يدخل أي دورات تعليمية، ولكنه برع في تحويل جدران المدارس في مدينة خرمشهر بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران إلى لوحات فنية تتحدث عن بلاغتها وهي صامتة.

العالم - خاص بالعالم

المزيد من التفاصيل في الفيديو في المرفق...

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