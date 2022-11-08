 حكومة نتنياهو القادمة..هل تعزز الانقسام في كيان الاحتلال؟

العالم - البوصلة في ظل حصول رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي السابق وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، على أعلى الأصوات خلال إنتخابات الكنيست، إستبق التكليف الرسمي وبدأ اجتماعاته ومشاوراته لتشكيل حكومة موسعة حتى لا يكون أسير الاحزاب اليمنية المتطرفه فقط، فيما يرى الكثيرون في الاراضي الفلسطنيية ان نتنياهو، من الممكن ان يشكل حكومة من اليمين. واضافوا ان هذه الحكومة ستشكف الوجه الحقيقي لكيان الاحتلال، مشيرين الى ان كيان الاحتلال الاسرائيلي لن يغير من سياسته الا في بعض التفاصيل. تقرير ونعود لاستكمال الحلقة.

واستنفرت حركة حماس كافة عناصرها في المحافظة الوسطى بقطاع غزة للمشاركة في المسيرة الجماهيرية الحاشدة نصرة للمسجد الأقصى ودعما لأهل الضفة حيث انطلق أنصارها من كافة مساجد المحافظة وتجمعوا في مهرجان نظمته الجماهير بالقرب من المنطقة التي قصفت في بداية الاسبوع الجاري بشكل عنيف من الطيران الحربي الاسرائيلي.

وشارك في نقاش أحدث حلقة من برنامج "البوصلة" كل من مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي، والخبير في الشأن الاسرائيلي خلدون البرغوثي.

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