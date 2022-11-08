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سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف يصل إلى طهران للقاء نظيره الإيراني علي شمخاني وكبار المسؤولين الايرانيين

الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

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