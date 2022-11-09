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النتائج الاولية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي

الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

النتائج الاولية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي؛ أظهرت أن الجمهوريين هم الأوفر حظا لانتزاع السيطرة على مجلس النواب من الديمقراطيين، وإن كانت احتمالات تحقيقهم فوزا كاسحا ضئيلة فيما يبدو.

العالم - خاص بالعالم

ومع إغلاق صناديق الاقتراع في معظم أنحاء الولايات المتحدة، اقتنص الجمهوريون خمسة مقاعد من الديمقراطيين في مجلس النواب، وفقا لتوقعات شركة إديسون ريسيرش، وهو العدد المطلوب للحصول على الأغلبية وتعطيل جدول أعمال الرئيس جو بايدن التشريعي.

لكن الأهم من ذلك هو أن هذا الرقم يمكن أن يتغير في ظل عدم حسم مئتي مقعد من أصل اربعمئة وخمسة وثلاثين في مجلس النواب، منها مقاعد لنواب جمهوريين حاليين غير أقوياء.

وأشارت النتائج المبكرة إلى أن الديمقراطيين سيتجنبون هزيمة منكرة كان يخشاها البعض في الحزب، بالنظر إلى تراجع شعبية بايدن وإحباط الناخبين بسبب التضخم.

لكن حتى الأغلبية البسيطة للجمهوريين في مجلس النواب ستكون قادرة على عرقلة أولويات بايدن ريثما يشرعون في تحقيقات بشأن إدارته وعائلته، والتي قد تكون لها تأثيرات سياسية مدمرة.

ولا يزال التنافس محتدما في مجلس الشيوخ، إذ تبدو السباقات المحورية في ولايات بنسلفانيا ونيفادا وجورجيا وأريزونا متعادلة.

وقد ينتهي السباق في جورجيا في جولة الإعادة في السادس من كانون الأول ديسمبر.

ويسيطر الديمقراطيون حاليا على مجلس الشيوخ المكون من مئة مقعد مع قدرة كاملا هاريس نائبه الرئيس على حسم أي تعادل في ظل تقاسم الحزبين مقاعده.

وبالإضافة إلى التنافس على جميع مقاعد مجلس النواب، هناك خمسة وثلاثين مقعدا في مجلس الشيوخ وستة وثلاثين سباقا لحكام الولايات.

ومن غير المرجح أن تعرف النتيجة النهائية لسباقات الكونجرس في أي وقت قريب.

وصوت أكثر من ست واربعين مليون أمريكي قبل يوم الانتخابات، إما حضوريا أو عن طريق البريد، وفقا لبيانات مشروع الانتخابات الأمريكية.

وأظهرت استطلاعات رأي أن التضخم المرتفع وحقوق الإجهاض كانت أهم مخاوف الناخبين.

وأفاد مسؤولون محليون بوجود مشاكل منعزلة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك نقص أوراق الاقتراع في مقاطعة في بنسلفانيا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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