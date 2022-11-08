'كتيبة بلاطة' تتصدى لاقتحام الاحتلال شرق نابلس

العالم - فلسطين

وفي هذا السياق، قالت مصادر محلية "إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، فاندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة مع المقاومين، حيث اعتلى قناصة الاحتلال أسطح أحد المنازل في المخيم".

في غضون ذلك، أعلنت كتيبة بلاطة عن كشفها وحدة خاصة من جيش الاحتلال تسلّلت فجر يوم الإثنين إلى المنطقة الشرقية بمخيم بلاطة.

وأكدت الكتيبة أنها اشتبكت مع الوحدة الخاصة من نقطة صفر بصليات كثيفة من الرصاص.

ودعت كتيبة بلاطة الأهالي في المخيم إلى حذف تسجيلات كاميرات المراقبة لحماية المقاومين.

هذا وشنت قوات الاحتلال فجر يوم الإثنين حملة اعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.