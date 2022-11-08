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متحدث الخارجية الايرانية: بسط العلاقات وتعزيزها من قبل ايران مع اي دولة من دول الجوار لا يعني انها تستهدف جارة اخرى

الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

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