للحديث حول قضايا ساخنة.. ترقبوا لقاءا حصريا مع الشيخ الديهي

العالم - خاص بالعالم

في أسوء عملية انتخابية عرفها التاريخ، القمع الامني والعزل السياسي في أبشع صوره يخيمان على أجواء انتخابات البحرين في 2022.

لماذا اتخذت المعارضة السياسية في البحرين قرارها بالمقاطعة؟

هل سيؤثر هذا القرار على المزاج الشعبي وعلى نسبة المشاركة؟

لماذا أصر نظام البحرين على اجراء هذه الانتخابات برغم من تغيب الشريحة الأكبر من الشعب البحريني الاصيل؟

هل كانت زيارة بابا الفاتيكان تاريخية لمملكة البحرين؟ وهل سيتذكرها شعب البحرين؟

هذه الأسئلة وغيرها يطرحها برنامج "لقاء خاص" على طاولة النقاش مع نائب الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية، الشيخ حسين الديهي.

ويبث البرنامج يوم غد الأربعاء في الاوقات التالية:

طهران - 21:00

مكة المكرمة - 20:30

غرنتيش - 17:30