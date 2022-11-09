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في انتخابات التجديد النصفي..

الجمهوريون الأوفر حظا في السيطرة على الكونغرس الاميركي

الجمهوريون الأوفر حظا في السيطرة على الكونغرس الاميركي
الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

فاز العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بسهولة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي التي يمكن أن تؤذن بعهد يشهد حكومة منقسمة وتقليص سلطة  جو بايدن في واشنطن.

العالم-الاميركيتان

أظهرت نتائج أولية أن الجمهوريين هم الأوفر حظا لانتزاع السيطرة على مجلس النواب من الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي التي أجريت أمس الثلاثاء، وإن كانت احتمالات تحقيقهم فوزاً كاسحا ضئيلة فيما يبدو.

ومع إغلاق صناديق الاقتراع في معظم أنحاء الولايات المتحدة، اقتنص الجمهوريون خمسة مقاعد من الديمقراطيين في مجلس النواب، وفقا لتوقعات شركة إديسون ريسيرش، وهو العدد المطلوب للحصول على الأغلبية وتعطيل جدول أعمال الرئيس جو بايدن التشريعي.

لكن الأهم من ذلك هو أن هذا الرقم يمكن أن يتغير في ظل عدم حسم 200 مقعد من أصل 435 في مجلس النواب، منها مقاعد لنواب جمهوريين حاليين غير أقوياء.

وأشارت النتائج المبكرة إلى أن الديمقراطيين سيتجنبون هزيمة منكرة كان يخشاها البعض في الحزب، بالنظر إلى تراجع شعبية بايدن وإحباط الناخبين بسبب التضخم.

وفاز العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بسهولة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي التي يمكن أن تؤذن بعهد يشهد حكومة منقسمة وتقليص سلطة الرئيس جو بايدن في واشنطن.

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في انتخابات التجديد النصفي.. الجمهوريون الأوفر حظا في السيطرة على الكونغرس الاميركي

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