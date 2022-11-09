الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٧:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. كيف يقرأ التدخل الأمريكي بالشأن اللبناني؟

الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

قال الباحث السياسي محسن صالح إن واشنطن من خلال التدخل السافر في الشأن الداخلي اللبناني تهدف الى افتعال فتنة داخلية داخل البلاد.

العالم - خاص بالعالم

وأضاف صالح في الحديث لبرنامج "مع الحدث" أن تصريحات مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف حول لبنان يظهر النوايا الأميركية المبية تجاه لبنان، وهي المزيد من التدخل في الشأن الداخلي اللبناني من أجل إضعاف الدولة اللبنانية وافتعال فتنة داخلية.

وأوضح صالح، أن الإدارة الأميركية بفكرها الرجعي التقليدي تجاه البلدان العربية فشلت، في تنفيذ مخططها، مؤكدا أن المخطط الأميركي تجاه لبنان بات مكشوفا للبنانيين لا سيما بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع الاراضي الفلسطينية المحتلة،حيث اتضحت لهم ميزان القوى في لبنان ودور حزب الله الرادع، مشيرا الى أن وعي اللبنانيين حول ميزان القوى في لبنان لا يصب بمصلحة السعودية واميركا وكيان الاحتلال.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

شاهد.. هكذا فشل مخطط واشنطن في لبنان

بالفيديو والصور.. جنبلاط يستقبل سفير ايران في بيروت مجتبى أماني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قاليباف: استمرار الثورة الإسلامية رهن بوحدة الوطن

ماذا يعني أن "تأمر" أمريكا زيلينسكي بالتفاوض مع بوتين؟

في رسالة لتحالف العدوان تؤكد صمود اليمنيين.. بالصورة.. عرس جماعی یمني على متن السفينة العسكرية الإماراتية!

إعتقال داعشي عاد إلى لبنان ليتزعم خلية تفجيرات واغتيالات

إنتهت الإستعراضات ولا رئيس للبنان الآن

بالفيديو.. كيف يقرأ التدخل الأمريكي بالشأن اللبناني؟