بالفيديو.. كيف يقرأ التدخل الأمريكي بالشأن اللبناني؟

العالم - خاص بالعالم

وأضاف صالح في الحديث لبرنامج "مع الحدث" أن تصريحات مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف حول لبنان يظهر النوايا الأميركية المبية تجاه لبنان، وهي المزيد من التدخل في الشأن الداخلي اللبناني من أجل إضعاف الدولة اللبنانية وافتعال فتنة داخلية.

وأوضح صالح، أن الإدارة الأميركية بفكرها الرجعي التقليدي تجاه البلدان العربية فشلت، في تنفيذ مخططها، مؤكدا أن المخطط الأميركي تجاه لبنان بات مكشوفا للبنانيين لا سيما بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع الاراضي الفلسطينية المحتلة،حيث اتضحت لهم ميزان القوى في لبنان ودور حزب الله الرادع، مشيرا الى أن وعي اللبنانيين حول ميزان القوى في لبنان لا يصب بمصلحة السعودية واميركا وكيان الاحتلال.

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