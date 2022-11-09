الحشد الشعبي ينقذ 3 مدنيين من موت محقق في ديالى

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وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني إن "حادث سير مروع حصل في ساعة متأخرة من مساء يوم امس على طريق رئيسي جنوب ديالى"، مشيرا الى ان "مفارز الحشد الشعبي استجابت فورا لنداء استغاثة وانقذت 3 مدنيين من موت محقق بعد نقلهم على وجه السرعة الى المستشفى".

وأضاف الحسيني، أن "مفارز الحشد الشعبي لم تكتفي بنقل المصابين بل تبرعت لهم بالدماء لانقاذ حياتهم"، لافتا الى ان "سرعة استجابة الحشد لنداء الاستغاثة انقذ ارواح المدنيين الثلاثة".

وتشهد محافظة ديالى معدلات عالية لحوادث السير على الطرق الخارجية بين فترة واخرى ما يؤدي الى سقوط عشرات المصابين.