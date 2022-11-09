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العميد أشتري: دعم الشعب فخر لقوات الشرطة التي تدافع عن سلامة الناس حتى النفس الاخير

العميد أشتري: دعم الشعب فخر لقوات الشرطة التي تدافع عن سلامة الناس حتى النفس الاخير
الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

اعتبر قائد الشرطة العميد " حسين أشتري " دعم الشعب الايراني لقوات الشرطة مصدر فخر واعتزاز لهذه القوات التي تدافع عن سلامة الناس حتى النفس الأخير، مشيدا بأهالي محافظة سيستان وبلوشستان الذين أثبتوا ولاءهم ووفائهم للنظام الاسلامي في مختلف المراحل التي مرت بها ايران.

العالم - ايران

وأشاد هذا المسؤول العسكري الذي كان يتحدث اليوم الاربعاء في مراسم توديع وتقديم القادة في محافظة سيستان وبلوشستان بأهالي هذه المحافظة الذين أثبتوا حبهم وولاءهم لوطنهم ايران، وأكد أن البطولات التي سجلوها في الدفاع عن الوطن ستبقى خالدة في تاريخ الشعب الايراني وهذه المنطقة.

وتابع قائد قوات الشرطة قائلا: ان اهالي المحافظة من شيعة وسنة وقفوا جنبا الى جنب في مختلف مراحل التاريخ الايراني خاصة بعد انتصار الثورة الاسلامية التي دافعوا عنها بكل قوة واصرار.

ووصف اهالي سيستان وبلوشستان بالرجال الغيارى والحراس الاوفياء لوطنهم ايران، مؤكدا أنهم تواقون للسلام رغم محاولات أعداء النظام الاسلامي الذين يريدون زعزعة الامن في هذه المنطقة واثارة الفتنة بين اهاليها.

واستطرد قائلا: ان الاخوة اهل السنة قدموا شهداء الى جانب اخوانهم الشيعة في الدفاع عن النظام الاسلامي في ايران، كما وقفت باقي القوميات الى جانب بعضهم البعض في مواجهة الاعداء.

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