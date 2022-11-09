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شاهد.. مهنة صناعة الخبز في إيران

الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش

تعد مهمنة صناعة الخبز من المهن القديمة في ايران، حيث تتميز في تنوع أشكالها.

العالم - خاص بالعالم

والمزيد عن صناعة الخبز في ايران في الفيديو المرفق...

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شاهد.. مهنة صناعة الخبز في إيران

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