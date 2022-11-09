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فيديوغرافيك.. مشاركة وزيرة "إسرائيلية" في اجتماع مع ممثلي دول لا تعترف بالكيان الصهيوني!

الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

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