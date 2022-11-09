مسلمون بينهم فلسطينيون يستحوذون على عضوية البرلمان في ولايات أمريكية هامة

العالم - فلسطين

وفازت عمر الأمريكية من أصل صومالي، بمقعد عن الحزب الديمقراطي في ولاية مينيسوتا، حسبما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”.

وأوضحت الصحيفة أن إلهان حصدت 75.2 بالمئة من أصوات الناخبين مقابل 24.8 بالمئة لمرشحة الحزب الجمهوري سيسيلي ديفيس.

وفي تعليقها على نتائج الانتخابات، قالت عمر في تغريدة: “في مينيسوتا، لا نرحب باللاجئين فقط، بل نعيدهم إلى الكونغرس”، في إشارة إلى فوزها مرة أخرى بمقعد برلماني.

أما طليب الأمريكية من أصل فلسطيني، فحققت فوزها الثالث أيضا في مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي.

وفازت طليب بنسبة 73.7 بالمئة من أصوات الناخبين بولاية ميتشغان، متقدمة على منافسها الجمهوري ستيفن إيليوت الذي حصد 23.4 بالمئة من الأصوات، وفق وكالة أشوشييتد برس.

كما فازت الفلسطينية رؤى رمان، في عضوية برلمان ولاية جورجيا مرشحة عن الحزب الديمقراطي للولاية، بدعم من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية، حيث قدمت في منشور لها عبر موقع انستغرام شكرها لكل الذين ساندوها في الوصول الى برلمان الولاية.

وفي ولاية الينوي فاز الفلسطيني عبد الناصر رشيد، بعضوية برلمان ولاية الينوي مرشحاً عن الحزب الديمقراطي.

واعتبر القيادي في المجلس الفلسطيني الأميركي ماهر عبد القادر ان نجاح الشباب الفلسطيني في هذه الانتخابات يشكل استمرارا للعمل الدؤوب الذي يقوم به العشرات من قيادات الجالية في دعم المرشحين، واستكمالاً للنجاحات المتتالية التي حققها المرشحون الفلسطينيون في انتخابات البرلمانات، سواء أكان على مستوى ولايات معينة أم على مستوى الولايات المتحدة، وفق “شهاب”.

وأضاف عبد القادر: “ان هذه نتائج عمل الجالية التي انطلقت منذ سنوات في التركيز على تهيئة مرشحين مؤيدين لقضايا الجالية الفلسطينية وقضايا فلسطين بالعمل على حملاتهم ودعمهم مالياً، حيث تتوج ذلك بالعمل ودعم 12 مرشحا للكونغرس الأميركي وجميعهم تمكنوا من الفوز في هذه الانتخابات النصفية.

وأشار الى أنه لم يكن داخل الكونغرس الاميركي قبل 6 سنوات من داعمين أو مؤيدين للقضية الفلسطينية، والآن العدد يفوق الـ10 وذلك بفضل الجهود المتواصلة وحملات الدعم والاسناد التي يقوم بها أبناء الجالية بالتعاون مع أبناء الجاليات العربية والاسلامية لدعمهم.

وحسب النتائج الأولية للانتخابات، حصد الجمهوريون 198 مقعدا، مقابل 178 للديمقراطيين في مجلس النواب المؤلف من 435 مقعدا، حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.