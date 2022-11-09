إيران: عملية تطوير حقل 'سهراب' النفطي المشترك مع العراق ستبدأ قريبا

العالم - إيران

وقال محسن خجسته مهر، في تصريح خلال المؤتمر الوطني الأول حول زيادة إنتاجية آبار النفط والغاز: وصل الخط الثالث من مصفاة المرحلة 14 من حقل "بارس الجنوبي" للغاز في عسلوية إلى مرحلة التشغيل.

وأعلن بان القيمة الاستثمارية لمصفاة المرحلة 14 حقل "بارس الجنوبي" للغاز تبلغ 2.5 مليار دولار وأضاف: ستبدأ العمليات التنفيذية للطبقة النفطية بحقل "بارس الجنوبي" خلال الأسبوعين المقبلين.

وتابع: إن التطوير الشامل لحقل "آزادكان" النفطي برأسمال 7 مليارات دولار يتم تنفيذه بواسطة كونسورتيوم يضم 12 مساهماً، من بينهم 6 بنوك كبرى بالدولة و6 شركات استكشاف وإنتاج.

ويقع حقل "سهراب" النفطي المشترك في شمال غرب مدينة أهواز بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران على طول الحدود الإيرانية العراقية وقد بدأت أنشطة التطوير في الجانب العراقي منذ فترة.

ومن المتوقع بانتهاء مرحلة تطوير هذا المشروع أن يصل إنتاج هذا الحقل إلى 30 ألف برميل يومياً.

ومن الجدير بالذكر أن الإنتاج التراكمي خلال فترة 20 عاماً للعقد يبلغ 160 مليون برميل ومع الأخذ بنظر الاعتبار سعر النفط الخام عند 50 دولاراً للبرميل، تقدر قيمة النفط الخام الإضافي الذي يمكن استحصاله خلال فترة العقد (لا يشمل قيمة الغاز المنتج) بثمانية مليارات دولار.