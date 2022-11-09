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الشيخ الديهي يحذر: النظام البحريني ارتكب خطأ جسيماً سيكون وبالاً عليه

الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

اكد نائب الامين العام لجمعية الوفاق الوطنية فضيلة الشيخ حسين الديهي، ان النظام البحريني ارتكب خطأ كبيراً وجسيماً حينما طبّع مع الكيان الاسرائيلي، ووضع نفسه في موضع لا يحسد عليه.

خاص العالم

وقال الشيخ الديهي في لقاء خاص مع قناة العالم: ان النظام البحريني لم يدرس تداعيات هذا التطبيع والى أين سيجره هذا الخطأ الفادح، مشيراً الى ان الشعب البحريني برمته بريء من هذه الخطوة التي اقدم عليها النظام من خلال التطبيع مع الكيان الاسرائيلي.

ولفت الشيخ الديهي الى ان وسائل التواصل الاجتماعي انه سيكون هناك فريق اسرائيلي امني يشرف على سير الانتخابات النيابية في البحرين.

واعتبر الشيخ الديهي، ان المعارضة البحرينية لاتستبعد ذلك ابداً، فهناك وكر في البحرين، والنظام يخطط لبناء سفارة اسرائيلية في البحرين، هذا البناء سيكون وكراً استخباراتياً ضخماً في المنطقة لاسرائيل، وسيكون مقره البحرين، وسيشكل خطراً على البحرين وعلى المنطقة بأكملها.

كما اكد الشيخ الديهي ان البحرين فتحت كل ابوابها للكيان الاسرائيلي كسلطة وليس كشعب، حالياً يحاول النظام ارسال بعثات للدراسة، وتوقيع اتفاقيات صحية واسكانية وتشغيلية وما شابه ذلك مع الكيان الاسرائيلي، کل هذه الممارسات تقول ان النظام ارتمى في احضان الكيان الاسرائيلي ارتماءاً سيبكي عليه في المستقبل.

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