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فيما تنعى الشهيد مهدي حشاش..

'حماس': أبطال شعبنا لن تفتر عزائمهم

'حماس': أبطال شعبنا لن تفتر عزائمهم
الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

نعت حركة "حماس" الشهيد الفلسطيني مهدي محمد حشاش (18 عامًا)، من مخيم بلاطة شرق نابلس، الذي ارتقى خلال مواجهات واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال أثناء مواكبتهم لاقتحام المستوطنين وأعضاء في الكنيست لـ "قبر يوسف".

العالم - فلسطين

وقالت "حماس"، في تصريح صحفي، إنّ أبطال الشعب الفلسطيني الثائرين في وجه الاحتلال سيواصلون التصدي لمداهماته الإرهابية للقرى والمدن الفلسطينية، ولن تفتُر لهم عزيمة حتى يتوقّف مسلسل الإجرام والعربدة الصهيونية، ويحقّق شعبنا آماله، ويستعيد حقوقه المسلوبة.

وعزّت الحركة ذوي الشهيد ومحبيه، وأهالي مخيم بلاطة، وشدت على أيدي المقاومين الأبطال.

ودعت "حماس" المقاومين إلى مواصلة استهداف تجمعات المستوطنين وقوات الاحتلال، والتصدي بكلّ قوة للاقتحامات الصهيونية الهمجية للأحياء والمدن والمقدسات، وتلقين الاحتلال دروسًا في البطولة والإباء.

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فيما تنعى الشهيد مهدي حشاش.. 'حماس': أبطال شعبنا لن تفتر عزائمهم

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