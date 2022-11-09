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رئيسي: تعاون الدول المستقلة الرد الحاسم على استراتيجية زعزعة الاستقرار الأميركية

رئيسي: تعاون الدول المستقلة الرد الحاسم على استراتيجية زعزعة الاستقرار الأميركية
الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

أشار الرئيس الإيراني لدى استقباله أمين مجلس الأمن القومي الروسي، إلى أن سياسة إيران المبدئية هي معارضة الحرب، وقال إن تعاون الدول المستقلة هو الرد الأكثر حسماً على استراتيجية زعزعة الاستقرار الأميركية.

العالم - إيران

والتقى نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن القومي الروسي اليوم الأربعاء بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأوضح رئيسي في هذا اللقاء أن إرادة إيران وروسيا هي رفع مستوى العلاقات الإستراتيجية في مختلف المجالات، ووصف هذه العلاقات بأنها تتعزز وآفاقها واضحة، وأضاف: تعاون الدول المستقلة هو الرد الأكثر حسماً على سياسة العقوبات وزعزعة الاستقرار للادارة الاميركية وحلفائها.

وشدد رئيسي على أن السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي معارضة الحرب، وقال : إن توسيع نطاق الحرب وتصعيدها مبعث قلق لجميع الدول.

بدوره قدم امين مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، تقريراً عن حالة التعاون الثنائي وأكد: نحن نعمل بنشاط كبير لتطوير التعاون في المجالات السياسية والتجارية والطاقة والزراعية والترانزيت، وإن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وروسيا بدورها تتابع بشكل جيد تنفيذ اتفاقيات رئيسي البلدين.

وأعرب باتروشيف عن أمله في تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اطار المحافل والمنظمات إقليمية، قائلاً: إن إنشاء عالم متعدد الأقطاب يتماشى مع مصالح جميع دول العالم.

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