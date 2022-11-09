الديهي يكشف عن شخصية بارزة لها تأثير على قرار مقاطعة انتخابات البحرين

خاص العالم

وقال الشيخ الديهي في حوار خاص مع قناة العالم: ان كل الاطراف والكيانات السياسية انظمت الى قرار مقاطعة الانتخابات الذي قاطعته قوى المعارضة بالكامل، سواء في داخل البحرين او خلف القضبان في السجون، مشدداً على ان هذه المقاطعة سيكون لها تداعياتها على مستوى كبير جدا على المشاركة في الانتخابات القادمة.

ونوه الشيخ الديهي، بان النظام البحريني يعرف مكانة الشيخ عيسى احمد قاسم وله من قدر كبير وتأثير، لذلك لم يرق له وجود الشيخ عيسى قاسم في البحرين، حاصره وآذاه، وأمعن في الايذاء وايذاء من معه وقتل مام بيته مجموعة من الشباب، الذين ضحوا بانفسهم من اجل حماية الشيخ قاسم، معتبراً ان فعل النظام هذا يأتي في ظل انه يعرف حقيقية ومكانة هذا الرجل واثر هذا الرجل من خلال مواقفه التي يتخذها، لذا يحسب له الف حساب.