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تمديد اتفاقية تصدير الغاز الإيراني إلى العراق مدرج على جدول الأعمال

تمديد اتفاقية تصدير الغاز الإيراني إلى العراق مدرج على جدول الأعمال
الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلن المدير العام لشركة الغاز الوطنية الإيرانية "مجيد جكني" أن تمديد اتفاقية تصدير الغاز الإيراني إلى العراق مدرج على جدول الأعمال، مشيرا إلى بدء المفاوضات الثنائية بهذا الخصوص.

العالم - إيران

وأكد المسؤول الإيراني أن هذه الشركة زادت من نشاطها في تصدير الغاز انطلاقا من قرار الحكومة الحالية منذ اللحظة الأولى لتشكيلها في إطار دبلوماسية الطاقة وخاصة في مجال الغاز، موضحا أنه تم إدراج موضوع تمديد عقود تصدير الغاز إلى العراق في جدول أعمال الشركة.

وتابع قائلا: إن المحادثات مع العراق بخصوص استمرار تصدير الغاز إلى هذا البلد قد بدأت فعلا، خاصة وأن موعد أول عقد لتصدير الغاز من إيران إلى العراق ينتهي في العام المقبل.

وشدد مساعد وزير النفط في شؤون الغاز على أن الجانب العراقي دعا إلى تمديد مدة عقد تصدير الغاز إلى العراق، مشيرا إلى أن الجانب الإيراني ينظر إلى هذا الموضوع نظرة إيجابية، خاصة وأن عقد تصدير الغاز إلى البصرة ينتهي موعده في العام المقبل.

وأشار جكيني إلى تنمية العلاقات في مجال الطاقة مع البلدان الجارة، موضحا أن العراق بحاجة إلى طاقة الغاز، وإيران تنوي تمديد العقد معه لتوفير احتياجاته من الغاز الإيراني.

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