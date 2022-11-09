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ابناء الديرة

لماذا يحذر الشيخ قاسم من فخ انتخابات البحرين ويصفها بالقاتلة؟

الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

برنامج "ابناء الديرة" وفيه موضوعات متعددة تناقش هموم البحرينيين النيابية والسياسية والحقوقية.

خاص العالم

والبداية ستكون مع تغريدة لآية الله الشيخ عيسى احمد قاسم عن الانتخابات النيابية المرتقبة بعد ايام فقط، حيث قال فيها: "من السذاجة وكل السذاجة وفقد الاحساس، ان يقدم ولو بعض قليل من شعب على ما فيه قتل بالوقوع في فخّ نصبته له حكومته وهو فرح فخور بما خطط له. وعسى شعبنا ألا يقع احد في خدعة الانتخابات القاتلة للشعب.

ويختم البرنامج بقضية الاسبوع الذي يتناول فيها بياناً 130 منظمة حقوقية تحدثت عن التمييز والاضطهاد في البحرين.

هذه الموضوعات يطرحها البرنامج على طاولة النقاش مع ضيف الحلقة: الاعلامي والناشط السياسي البحريني ابراهيم المدهون.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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