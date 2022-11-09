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نائب الرئيس الإيراني لمساعد الرئيس الروسي:

يجب تعزيز دور العملة الإيرانية والروسية في التجارة المشتركة

يجب تعزيز دور العملة الإيرانية والروسية في التجارة المشتركة
الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني "محمد مخبر" على تعزيز الاستفادة من العملتين الإيرانية والروسية في مجال التبادل التجاري بين البلدين؛ مبينا أن ذلك يجب أن يتم في غضون فترة قصيرة ويعتمد على تظافر الجهود الثناية.

العالم - إيران

"مخبر" أدلى بهذا التصريح، خلال اللقاء الذي جمعه اليوم الأربعاء، مع المساعد الخاص لرئيس جمهورية روسيا "إيغور لوفيتين" والوفد المرافق له.

ودعا نائب الرئيس الإيراني أيضاً إلى التسريع في وتيرة تنفيذ مشروع طريق السكك الحديدية الذي يصل رشت (شمال إيران) بمدينة آستارا الروسية؛ منوها بالدور الكبير لهذا المشروع في سياق توسيع عملية الترانزيت بين البلدين.

واعتبر "مخبر" أن التعاون التجاري بين طهران وموسكو، من شانه أن يلبي حاجة الدول الإقليمية وأسواقها، فضلا عن احتياجات البلدين وتحقيق مزيد من المصالح للشعبيهما.

كما وجه دعوة إلى رئيس الوزراء الروسي بزيارة طهران، وأعرب عن تقديره لقاء استضافة موسكو بنجاح اجتماع الدول المطلة على بحر قزوين.

إلى ذلك أكد المساعد الخاص للرئيس الروسي، على استعداد موسكو لتوسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات وخاصة ترانزيت السلع.

وصرح "لوفيتين" خلال مباحثاته مع "مخبر" اليوم، أن روسيا مستعدة لعقد استثمارات مشتركة بهدف تطوير تجارة الترانزيت مع إيران.

كما نوه المسؤول الروسي رفيع المستوى، باستعداد الشركات التجارية في بلاده لتوسيع التعاون مع الجانب الإيراني؛ مبينا أن هناك شركات روسية ناشطة في قطاعات الزراعة وإنتاج الحافلات وهي مستعدة لتصدير منتجاتها إلى إيران وبناء تعاون مشترك بين الجانبين.

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