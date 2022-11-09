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الداعية العمري يشكو تعرضه للتعذيب والسلطات السعودية لا تكترث

الداعية العمري يشكو تعرضه للتعذيب والسلطات السعودية لا تكترث
الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

كشف حساب "معتقلي الرأي" المعني بالمعتقين السياسيين في السعودية أن الداعية علي العمري ابلغ القاضي بانه تعرَّض للتعذيب الشديد، لكن القاضي لم يكترث له.

العالم- السعودية

والعمري أكاديمي وداعية إسلامي سعودي دكتوراه في أصول الفقه الإسلامي. رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة.

وكتب حساب معتقلي الرأي في تغريدة "لم يكترث القاضي عندما أبلغه الداعية السعودي علي العمري أنه تعرض للتعذيب الشديد، وصادق على اعترافات مزيفة انتزعت بالإكراه".

وكان حساب "معتقلي الرأي" نقل في عام 2019 أن العمري يعاني من حروق وإصابات شديدة في كل جسمه بسبب تعرضه لتعذيب جسدي وحشي بالضرب والصعق بالكهرباء وإطفاء أعقاب السجائر.

وأضافت أن "العمري كان ممنوعا تماما من الزيارات والتواصل مع عائلته طوال فترة احتجازه في العزل الانفرادي التي استمرت 15 شهرا قبل نقله مؤخرا للسجن الجماعي تزامنا مع إخضاعه لصنوف وحشية من التعذيب الجسدي المهين". وأطلق الحساب وسم (هاشتاغ) "علي_العمري_تحت_التعذيب".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي طالبت النيابة العامة المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة بما سمته "القتل تعزيرا" للعمري بعد أن وجهت ضده أكثر من ثلاثين تهمة، منها تشكيل "منظمة شبابية لتحقيق أهداف تنظيم سري إرهابي داخل المملكة".

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