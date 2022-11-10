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حملة الكترونية لمقاطعة انتخابات البحرين.. ومنظمات حقوقية تدخل على الخط

الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

وحده النظام البحريني يرتقب الانتخابات النيابية في الثاني عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. وحده تعنيه نتائجها التي يرسمها مسبقًا. مقاطعةٌ واسعة متوقعة قد تفوق مقاطعة 2018. المعارضة مغيّبة ومعزولة عن الساحة الداخلية وكل من في الصورة لا يبايع سوى آل خليفة على التدهور المعيشي والغلاء المطرد في المملكة والفساد المستشري.

خاص العالم

جمعية الوفاق كتبت على صفحتها على تويتر: عوائل معتقلي الرأي يطالبون بالإفراج الفوري عن أبنائهم في سجون النظام البحريني مع التأكيد على مقاطعة الانتخابات الصورية.

علي مظلوم يقول: نحن مواطنين في البحرين ولسنا عبيد أو رعايا ولنا حقوق وعلينا واجبات وطنية ودستورية تبدأ من مقاطعة الانتخابات المزيفة.

اما عالم الدين البحريني البارز آية الله الشيخ عيسى قاسم فيرى: قال أحدهم قولاً خطأ -لا أراه إلا خطأً بغض النظر عما وراءه من قصد- بأنه ينبغي الاشتراك في الانتخاب لتطوير الديمقراطية، كيف يكون ذلك في انتخابات صُمّمت خطتها من أجل القضاء على الديمقراطية، وقد سدَّ بابها عن المطالبين بأي مستوى من مستويات الديمقراطية، ودفع لها المستسلمون للدكتاتورية؟

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