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الدفاع الفرنسية تعترف بعدم قدرة جيش بلاده على خوض عمليات عسكرية كبيرة

الدفاع الفرنسية تعترف بعدم قدرة جيش بلاده على خوض عمليات عسكرية كبيرة
الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

اعترف وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، بعدم قدرة الجيش الفرنسي على خوض عمليات عسكرية واسعة النطاق، وحروب طويلة الأمد.

العالم- أوروبا

وقال لوكورنو تعليقا على قدرة مشاركة الجيش الفرنسي في "معارك ذات وتائر عالية": "تصوروا جنديا فرنسيا في مالي، حيث تحيط به مجموعة من الإرهابيين، فهذه معارك ذات وتائر عالية! ولكن من الأصح أن نتحدث عن عدم القدرة على المشاركة في عمليات واسعة النطاق".

وتابع أن "هذا الأمر ناجم عن عدد من الأسباب، إذ أنه بعد حل حلف وارسو، لم يعمل رؤساء حكوماتنا السابقة على بناء الجيش بحيث يكون قادرا على المشاركة في العمليات العسكرية الكبيرة، وهذه المسألة لم تكن آنية".

وأضاف أن "السبب الثاني هو التقلص الكبير للتمويل، أحيانا لأسباب مهمة وأحيانا لأسباب تافهة".

وجاء ذلك تعليقا على التصريح الذي أدلى به رئيس الأركان السابق للجيش الفرنسي بيير دي فيلييه، الذي أكد عدم قدرة الجيش الفرنسي على خوض حرب واسعة وأن ذلك يتطلب أموالا أكثر بكثير مما هو متاح.

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