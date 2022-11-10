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عبداللهيان يبحث هاتفيا مع نظيره العماني بشأن مفاوضات إلغاء الحظر

عبداللهيان يبحث هاتفيا مع نظيره العماني بشأن مفاوضات إلغاء الحظر
الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

بحث وزيرا خارجية ايران وسلطنة عمان، في محادثات هاتفية، آخر الاوضاع بشأن مفاوضات إلغاء الحظر عن الجمهورية الاسلامية الايرانية.

العالم - ايران

وفي محادثات هاتفية، تداول حسين امير عبداللهيان وبدر بن حمد البوسعيدي وجهات النظر بشأن آخر الاوضاع في مفاوضات إلغاء الحظر عن ايران.

وخلال هذه المحادثات الهاتفية، أشار وزيرا الخارجية الى العلاقات الايجابية بين البلدين، وأكدا ارادة الجانبين على استمرار العلاقات الثنائية وتطويرها وتعزيزها، اضافة الى التعاون بينهما على الصعيدين الاقليمي والدولي، كما تبادلا وجهات النظر بشأن آخر اوضاع مفاوضات إلغاء الحظر.

وأشار امير عبداللهيان، الى النوايا الايجابية والبناءة لسلطان عمان، معربا عن تقديره لمساعدي وزير خارجية سلطنة عمان للتوصل الى اتفاق جيد وقوي ودائم.

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عبداللهيان يبحث هاتفيا مع نظيره العماني بشأن مفاوضات إلغاء الحظر

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