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وزارة الامن الايرانية: الهام افكاري قامت في الفترة الاخيرة بالعديد من الانشطة لتشويه سمعة النظام ودعوة الشباب الى الاضطرابات واثارة الرعب في المجتمع

الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

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