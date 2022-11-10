مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

العالم- فلسطين

وقالت مصادر فلسطينية، إن" الاعتقالات طالت 3 مواطنين من الخليل، 3 من قلقيلية، ومعتقل واحد في كل من رام الله ونابلس وبيت لحم."

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأشقاء ليث وأدهم وصقر يوسف علي رجوب، بعد اقتحام منزل عائلتهم بمنطقة "كريسة" في بلدة دورا، جنوب غربي المدينة.

وفي بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال مخيم عايدة للاجئين، شمالي المدينة، واعتقلت الجريح نور المشايخ بعد اقتحام منزل عائلته، والاعتداء على عدد من سكان البناية التي يقطنها.

وأصيب "المشايخ" (18 عامًا)، برصاصة في الفخذ، قبل حوالي أسبوعين، في مواجهات مع قوات الاحتلال.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين أنس وأسامة محمود صبري، عقب اقتحام منزل عائلتهم، و"أسامة" أسير محرر، أمضى ثلاث سنوات في سجون كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب علي صلاح سرور من بلدة نعلين غربي المدينة.

وفي نابلس، داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن أيمن أبو عمر، في قرية برقة شمال غربي المدينة، واعتقلت نجله الشاب "عبد اللطيف"، عقب تفتيش المنزل.