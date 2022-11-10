أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022

العالم- الصحافة الإيرانية

- كيهان ..

وزير الأمن محذرا .. بريطانيا ستدفع ثمن محاولاتها زعزعة الأمن والإستقرار في إيران .

- ابرار ..

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي .. إيران مستعدة للتوسط لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا .

- عصر ايرانيان ..

الهند تزيد من استيراداتها من النفط الإيراني رغم إجراءات الحظر الأمريكية .

- جمهوري اسلامي ..

تحركات أمريكية مريبة لاستغلال الفراغ السياسي بلبنان لتفجير فوضى في هذا البلد .

- ارمان امروز ..

الجمهوريون يستعيدون الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي

والمنافسة مستمرة بمجلس الشيوخ.

- ارمان ملي ..

الكرملين .. نتائج الإنتخابات النصفية للكونغرس لن تغير من العلاقات السيئة بين أمريكا وروسيا.

- آفتاب يزد ..

صحف غربية تتحدث عن ضغوط أمريكية على زيلينسكي للحد من شروطه للتفاوض مع روسيا .

- اطلاعات ..

مسيرات "إسرائيلية " تستهدف شاحنات صهاريج وقود إيرانية للبنان في العراق قرب الحدود السورية .

- ايران ..

الخارجية ترد على الرئيس الأذربيجاني .. حل مشاكل القوقاز لايتم بالإستعانة بقوات أجنبية.

- وطن امروز ..

الشرطة البريطانية تلقي القبض على رجل وزوجته قذفا الملك تشارلز بالبيض شمال إنجلترا.

- رسالت ..

رئيس الوزراء العراقي يحذر أمريكا من مواصلة تدخلاتها في شؤون العراق الداخلية .

- خراسان ..

بايدن يفقد أحد ذراعيه بفوز الجمهوريين بالأغلبية في مجلس النواب الأمريكي .

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الخميس

111

1- جوان ..

صحيفة جوان كتبت عن الأزمة الأوكرانية في مقالها ( أول مؤشرات جدية بشأن وقف إطلاق النار ) ..

طفت على السطح في الآونة الأخيرة مؤشرات واضحة ترتبط باحتمال حدوث تحرك أكثر جدية من قبل أطراف النزاع بأوكرانيا نحو إيجاد وقف لإطلاق النار، إن مخاوف إدارة بايدن من احتمال فوز الجمهوريين في انتخابات الكونغرس النصفية دفعتها لدعوة الرئيس الأوكراني بالتفكير بدخول مفاوضات مع روسيا .

( إن بايدن وزيلينسكي يدركان بأن فوز الحزب الجمهوري بانتخابات الكونغرس سيترك بصمات سلبية على مسار الدعم الأمريكي لأوكرانيا)

إن الدعم قد لا يتوقف لكنه سيتقلص الأمر الذي لن يكون في صالح كييف والجيش الأوكراني فالجمهوريون لم يخفوا انتقادهم لاندفاع إدارة بايدن في دعم أوكرانيا على حساب العلاقات مع روسيا.

إن روسيا سبق و أن أبدت رغبتها بالمفاوضات بعد ضمها لمقاطعات أوكرانية، وبالطبع لن يكون طريق المفاوضات مؤبدا في ظل وجود شروط متقابلة من الطرفين ولكن احتمال التوصل لحلول وسط يبقى مطروحا .

2- ارمان امروز ..

صحيفة آرمان امروز كتبت في مقالها ( سياسات باكو الطموحة تحتم ردا صريحا )..

إن الرئيس الآذربيجاني الهام علييف دأب على مدي العامين الأخيرين على تصعيد الأجواء في منطقة جنوب القوقاز في استغلال لأزمة قرباغ مع جمهورية أرمينيا لتحقيق أطماع وأحلام أكبر من مجرد استعادة قرباغ.

(علييف يحلم بدوره وبدعم تركيا بإحياء الدولة العثمانية في تهديد صارخ لأمن وأستقرار المنطقة برمتها بتشجيع ودعم صهيوني وبريطاني أيضا)

إن إيران أكدت مرارا أنها لن تسمح بتغيير الجغرافيا السياسية لمنطقة جنوب القوقاز، ولكن الذي يحدث هو أن باكو صمت أذنيها في إصرار على ابتلاع أراض بجنوب أرمينيا محاذية للحدود الإيرانية لإيجاد معبر جغرافي يربطها بتركيا في إطار تلك الأحلام الفارغة.

إن على الرئيس علييف أن يدرك أن بلادنا جادة تماما في منع أية مغامرات تشكل تهديدا لأمنها القومي ولمصالحها الوطنية ولاستقرار المنطقة .

3- اطلاعات ..

نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا يحمل عنوانا يقول ( مسيرات "إسرائيلية" تستهدف صهاريج وقود إيرانية للبنان) ..

أكدت محافل إعلامية عراقية أن مسيرات تابعة للكيان الصهيوني هاجمت قافلة شاحنات صهاريج تحمل وقودا إيرانيا للبنان في منطقة القائم قرب الحدود العراقية السورية .

( شهود عيان من أهالي المنطقة قالوا إن ثلاث مسيرات تابعة للكيان الصهيوني إستهدفت قافلة صهاريج الوقود الإيراني )

قناة صابرين العراقية القريبة من الحشد الشعبي ذكرت أن النار شبت في صهريجين على الأقل وأن الغارة الصهيونية أوقعت خسائر في صفوف الحشد الشعبي ايضا .

وحسب هذه القناة حلقة طائرات حربية للكيان في الأجواء بعدها كما قامت طائرة إستطلاع أمريكية بالتحليق في الأجواء أيضا . وجدير بالذكر أن أمريكا سارعت لنفي وقوفها وراء الهجوم .

4- خراسان..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( اليمين المتطرف ومفترق الطريق لنتنياهو )..

نتنياهو يتحرك لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة في الكيان الصهيوني بعد فوز الليكود والأحزاب الصهيونية اليمينية الأكثر تطرفا في انتخابات الكنيست .

( مشكلة نتنياهو تتمثل اليوم في أن تشكيل حكومة مع هذه الأحزاب ستجعله رهينة لقياداتها لحصولها على مقاعد نيابية حاسمة بالكنيست)

ففي مثل هذه الحكومة يكفي ظهور أي خلاف إلى انسحاب هذه الأحزاب وعودة نتنياهو والليكود للمربع الأول .

إن هذا الواقع يجبر نتنياهو على خوض المغامرة لتحقيق حلمه بالعودة للسلطة بأي ثمن.

وهذا يعني أن حكومته الإئتلافية الأكثر تطرفا وعدوانية وتصهينا قد تعجل بإجراءاتها الأكثر وحشية واندفاعا بالضفة الغربية بتسريع اندلاع انتفاضة فلسطينية مسلحة شاملة وقد تؤدي مواقفها إلى انزلاق الكيان في حرب إقليمية تفوق قدراته وإمكانياته بكثير وبالتالي التعجيل بزوال هذا الكيان .

5- ايران ..

في تعليقها الذي يحمل عنوان ( لصالح إيجاد أزمات ) كتبت صحيفة إيران ..

إيران دعت جمهورية أذربيجان مرارا وتكرارا لحل أية مشاكل إقليمية بالحوار والمباحثات بين بلدان المنطقة وتفادي الإستعانة بقوى أجنبية قد يكون لها مصالح وغايات أخرى تتنافى مع مصالح شعوب جنوب القوقاز، إلا أن تصريحات الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الأخيرة لم تتسم بأية رؤية ودية ولا بأي توجه لنصائح ايران، فتصريحاته جاءت استفزازية وتصعيدية .

( إن حكومة علييف بباكو تستغل أزمة قره باغ مع أرمينيا لتحقيق أطماع توسعية خدمة لمشاريع فاشلة لزعزعة الإستقرار بالمنطقة )

ولتحقيق أطماع تستهدف تغيير الجغرافيا السياسية بجنوب القوقاز بدعم تركي بريطاني صهيوني .

إن جمهورية اذربيجان تحولت في الواقع إلى مرتع للجماعات التكفيرية الإرهابية وللنشاطات الجاسوسية الصهيونية ضد ايران. والواقع هو أن بلادنا أوضحت موقفه تماما لباكو من أنها لن تسمح بأي تغيير للجغرافيا السياسية بجنوب القوقاز وأنها لن تسمح بأية تحركات تشكل تهديدا لأمنها القومي ولمصالحنا الوطنية بالمنطقة .