إعادة تداول فيديو كوماندوز اميركي يفتش إمراة عراقية.. لهذا السبب!+فيديو

العالم - العراق

ونشر حساب "السيد باسل" على صفحته الشخصية عبر شبكة التواصل تويتر: " إذا لم يفتشنا الكوماندوز الأمريكي من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين في الشارع وفي الحي أمام أعين الجميع، فإننا مدينون بذلك لشهداء مثل الجنرال قاسم سليماني رضوان الله عليّه.. لا يزال الكثيرون لا يفهمون قيمة ما فعله قادة وشهداء الجمهورية الإسلامية في إيران".

واليكم التغريدة:

يذكر ان في صباح الجمعة 3 كانون الثاني / يناير 2020، تم اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني ، وأبو مهدي المهندس، في هجوم إرهابي أميركي غاشم بأمر من الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب قرب مطار بغداد الدولي.