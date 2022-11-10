الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
١١:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

إعادة تداول فيديو كوماندوز اميركي يفتش إمراة عراقية.. لهذا السبب!+فيديو

الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي نشر مقطع فيديو لكوماندوز أميركي يفتش امراة عراقية في الشارع أمام أعين المارة، ممتنين للشهداء مثل الشهيد الفريق قاسم سليماني لما قدموا من مواقف بطولية، ودورهم في طرد الاحتلال من المنطقة.

العالم - العراق

ونشر حساب "السيد باسل" على صفحته الشخصية عبر شبكة التواصل تويتر: " إذا لم يفتشنا الكوماندوز الأمريكي من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين في الشارع وفي الحي أمام أعين الجميع، فإننا مدينون بذلك لشهداء مثل الجنرال قاسم سليماني رضوان الله عليّه.. لا يزال الكثيرون لا يفهمون قيمة ما فعله قادة وشهداء الجمهورية الإسلامية في إيران".

واليكم التغريدة:

يذكر ان في صباح الجمعة 3 كانون الثاني / يناير 2020، تم اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني ، وأبو مهدي المهندس، في هجوم إرهابي أميركي غاشم بأمر من الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب قرب مطار بغداد الدولي.

روابط ذات صلة

كتائب حزب الله تعلق على حادثة مقتل مواطن أجنبي في بغداد وتدين أي تقارب مع الاحتلال + صورة

الحشد الشعبي يتخذ تدابير أمنية مشددة اثر تحليق طيران امريكي غربي الانبار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس السلطة القضائية: هناك فرق بين المحتجين ومثيري الشغب

الحرب الاوكرانية تدخل شهرها الثامن.. ما المستجد؟ +فيديو

الأمن الفدرالي الروسي يحبط عملا إرهابيا في 'يكاتيرينبورغ'

قلق أممي لـ مصير الناشط السعودي محمد القحطاني

موسم الرياض.. بذريعة الترفيه أجساد الرجال والنساء متلاصقة!! + فيديو

رغم الانتصار ... نتنياهو ليس في احسن حال