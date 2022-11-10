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رسائل ذات مغزى لثلاثة أحداث مهمة!

رسائل ذات مغزى لثلاثة أحداث مهمة!
الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

اشارت بعض وسائل الإعلام الصهيونية الى اندلاع حريق هائل شرق "ديمونا" ، المنشأة النووية الرئيسية للكيان الاسرائيلي.

العالم - ايران

وبحسب موقع "نور نيوز" فقد أعلنت وسائل الإعلام، صباح الأربعاء، عن هجوم جوي على عدد من الشاحنات المحملة بالوقود على الحدود العراقية السورية.

وبينما عزت بعض وسائل الإعلام في البداية الهجوم على شاحنات الوقود إلى الولايات المتحدة ، نفى الجيش الامريكي أي تورط لواشنطن في هذا الحادث.

وبعد أن رفضت الولايات المتحدة تحمل المسؤولية عن الهجوم على ناقلات الوقود ، تم توجيه أصابع الاتهام نحو الكيان الصهيوني.

ومن القضايا الأخرى الجديرة بالملاحظة في هذا الصدد، تزامن الأحداث المذكورة مع التصريحات التهديدية لوزير الحرب الاسرائيلي بيني غانتس بشأن قدرة كيانه على تنفيذ عمليات ضد المنشآت النووية في إيران.

ولم يتم نشر أي بيان رسمي حتى الآن بشأن العلاقة بين الأحداث المذكورة، لكن خبراء مطلعين ومن خلال تحليل أحداث مماثلة في الماضي، لا يستبعدون احتمال أن تكون الأحداث المذكورة أعلاه مرتبطة ببعضها البعض، والتي تحدث بشكل مستمر خلال فترات زمنية مهمة.

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