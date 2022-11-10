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مراسل العالم: رئيس البرلمان اللبناني يدعو الى الحوار خلال الفترة المقبلة لانتخاب رئيس للجمهورية

الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

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