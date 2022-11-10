سلمى الشهاب تدخل عامها الـ35 مع حكم بالسجن 34 عاما

العالم – السعودية

وكتب الحساب: "أكملت الأكاديمية سلمى الشهاب يوم أمس عامها الـ35، وهي تقضي حكماً جائرا بالسجن مدة 34 سنة؛ على خلفية تغريدات طالبت فيها بالحرية لمعتقلي الرأي في المملكة."

وأوضح الحساب أن: سلمى أم لطفلين، كانت تدعو عبر حسابها في تويتر إلى الإصلاح والإفراج عن معتقلي الرأي في سجون المملكة، وتدعم القضية الفلسطينية.

وأضاف: الناشطة سلمى الشهاب تدرس الدكتوراه بجامعة ليدز في بريطانيا، وقد تم اعتقالها العام الماضي؛ أثناء قضائها الإجازة في المملكة.

وخلص إلى القول: بعد عرضها على القضاء في المحكمة الجزائية المتخصصة، حُكم على سلمى بالسجن مدة 6 سنوات، وعند الاستئناف تم تغليظ الحكم إلى 34 سنة.