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سلمى الشهاب تدخل عامها الـ35 مع حكم بالسجن 34 عاما

سلمى الشهاب تدخل عامها الـ35 مع حكم بالسجن 34 عاما
الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

نشر حساب "معتقلي الرأي" منشوراً بمناسبة مولد الناشطة السعودية سلمى الشهاب، والتي تقضي حكماً جائرا بالسجن مدة 34 سنة.

العالم السعودية

وكتب الحساب: "أكملت الأكاديمية سلمى الشهاب يوم أمس عامها الـ35، وهي تقضي حكماً جائرا بالسجن مدة 34 سنة؛ على خلفية تغريدات طالبت فيها بالحرية لمعتقلي الرأي في المملكة."

وأوضح الحساب أن: سلمى أم لطفلين، كانت تدعو عبر حسابها في تويتر إلى الإصلاح والإفراج عن معتقلي الرأي في سجون المملكة، وتدعم القضية الفلسطينية.

وأضاف: الناشطة سلمى الشهاب تدرس الدكتوراه بجامعة ليدز في بريطانيا، وقد تم اعتقالها العام الماضي؛ أثناء قضائها الإجازة في المملكة.

وخلص إلى القول: بعد عرضها على القضاء في المحكمة الجزائية المتخصصة، حُكم على سلمى بالسجن مدة 6 سنوات، وعند الاستئناف تم تغليظ الحكم إلى 34 سنة.

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