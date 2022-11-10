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الناشطة الأردنية زينب أبوالخير: أخي قد يتم إعدامه في السعودية في أي لحظة

الناشطة الأردنية زينب أبوالخير: أخي قد يتم إعدامه في السعودية في أي لحظة
الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٤٠ بتوقيت غرينتش

عبرت الناشطة الأردنية زينب أبوالخير عن قلقها من إعدام أخيها الناشط حسين أبوالخير المحكوم بالإعدام في السعودية.

العالم السعودية

هذا وتعيش عوائل المهدّدين بالقتل في السعودية رعب إعدام أبنائهم في أية لحظة، حيث نشرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان فيديو لأخت المهدّد بالإعدام حسين أبوالخير مقطع فيديو بهذا الشأن.

وتقول زينب أبوالخير في الفيديو إن سيف الجلاد على مسلط على رقبة أخيها، مؤكدة أن شقيقها يمكن أن يفارق الحياة في أي لحظة.

وتضيف: هذا رعب لا يمكن أن يتصوره أي إنسان إلا الذي يكون بمحلي لاسمح الله.. الله لا يجعل أحداً محلي.. هذا الظلم ظلم فضيع ورعب.. بالنسبة لي لا توجد مفردات باللغه أستعملها لتعبر عن حاله الرعب التي أخي فيها أو نحن فيها.

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الناشطة الأردنية زينب أبوالخير: أخي قد يتم إعدامه في السعودية في أي لحظة

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