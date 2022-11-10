تعاون إيراني كوري جنوبي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

العالم - إيران

وزار زارع بور سيول للمشاركة في مؤتمر وزراء الاتصالات والشؤون الرقمية للدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (SCOPE) بدعوة من نظيره الكوري الجنوبي.

وأشار وزير الاتصالات الإيراني خلال لقائه نظيره الكوري الجنوبي إلى سياسة الحكومة الإيرانية المتمثلة في تطوير العلاقات مع دول العالم، معلنا استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتنمية العلاقات مع كوريا الجنوبية خاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت إلى مرور ستين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين إيران وكوريا الجنوبية، وقال إن إيران تسعى إلى الاستفادة القصوى من التقنيات المتطورة والحديثة للاتصالات لتحسين حياة الشعب الإيراني.

وأكد استعداد الشركات الإيرانية لتبادل المعرفة والخبرة مع الشركات الكورية الجنوبية بمجال التكنولوجيا.

بدوره أكد وزير العلوم والاتصالات الكوري الجنوبي في هذا الاجتماع على رغبة بلاده بتعزيز العلاقات والتعاون مع إيران، لافتا إلى مع تاريخ العلاقات بين البلدين وتسمية شارع في سيول باسم "طهران".

كما أشار إلى قدرات الجانبين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورحب بتطوير التعاون في هذا القطاع.

واتفق الجانبان في هذا الاجتماع على متابعة تشكيل مجموعة عمل مشتركة لتطوير العلاقات بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.