منظمة سلام:شطب 94 ألف ناخب بحریني من كشوفات الناخبين

العالم- البحرين

قال رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان جواد فيروز ان انتخابات بلا نزاهة إن معيار الديمقراطيّة هو تكريس التداول السلمي للسلطة وهذا لا يتوفر في الانتخابات البحرينية.

وقال المستشار القانوني وعضو المنظمة إبراهيم سرحان إن عدد الناخبين الذين شطبهم يمثلون أكثر من 27% من الكتلة الناخبة، معتبرا ذلك حرمانا للمواطنين من حقوقهم في التصويت والانتخاب.

وأشار سرحان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في بيروت أن عدم تحييد العسكريين يؤثر على نزاهة العملية، لافتا إلى أن سلام رصدت وجود أكثر من 59 ألف عسكري ومنتسب للأجهزة الأمنية.

كما أشار إلى أن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات لجنة غير مستقلة، حيث يقوم بتشكيلها وزير العدل.

من جهته قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر رأى أن البرلمان الشكلي -عديم الصلاحيات- هو من مظاهر الأزمة الدستورية التي تستغلها السلطة بخلاف الارادة الشعبية وبخلاف المواثيق الدولية.