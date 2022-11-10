الشهابي يكشف اسباب جديدة لتطبيع آل خليفة مع كيان الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

وقال الشهابي في لقاء خاص مع قناة العالم الاخبارية، ان النظام الخليفي يختلف عن كافة الانظمة العربية، لانه نظام جاء من الخارج واحتل البلاد بالقوة، هذه نقطة اولى مهمة، والنقطة الثانية هو ان النظام ماضياً وحاضراً لم يدع وسيلة قذرة إلا واستخدمها ضد الشعب البحريني.

وشدد الشهابي على أن نظام آل خليفة استخدم الترويع والاعدام والتجنيس، كل هذه تعتبر اسلحة ضد الشعب لكنه فشل فيها، لذا لجأ الى التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي على اساس ان هذا التطبيع سيوفر له دعماً امنياً وسياسياً وربما عسكرياً، باعتبار ان مصير الشعب البحريني سيصبح كمصير الشعب الفلسطيني.

وأكد الشهابي أن كيان الاحتلال الاسرائيلي والنظام البحريني ادركا ان هذين الشعبين يرفضان الاحتلال والتطبيع وبالتالي يجب ان يكون التعاطي معها متماثلاً، كما فعل الاسرائيليون بابعاد الفلسطينيين عن ارضهم، وسحبوا جنسياتهم واحتلوا ارضهم، وحاولوا تغيير التركيبة السكانية، وتغيير الهوية الدينية والتاريخية لفلسطين، هذا بالضبط مارسه النظام الخليفي.

هذا ويتصاعد الرفض الشعبي والسياسي الواسع للانتخابات التي يعتزم النظام البحريني اجراؤها السبت المقبل يوما بعد آخر، حيث اكدت جميع القوى السياسية البحرينة المعارضة، مقاطعتها هذه الانتخابات ودعت الشعب بجميع مكوناته الى عدم المشاركة.