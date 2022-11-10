واشنطن تبلع لسانها...!

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طبّل وزمّر لها الأتباع من الإعلاميين والسياسيين وغيرهم، لكن صدرت بيانات وتصاريح أميركية أن لا غاز ولا كهرباء ولا مساعدات للبنان لا من الاردن ولا من مصر ....!

جاء الرد سريعاً من قيادة المقاومة وعلى لسان نائب الأمين الشيخ نعيم قاسم بإدانة ذلك، وأننا لم نفاجأ، ولم نصدق أساساً وقادرون على تحقيق حاجاتنا بالرغم من التعنت الأميركي...!

أما فرقة التطبيل والتزمير صم بكم لا يعمهون، وكأنهم غير معنيون إلا بما يرضي واشنطن ولو على حساب أهلهم وشعبهم...!

وعليه أميركا هي اميركا، لا ترى إلا مصالحها ومصلحة الكيان في المنطقة، وهي لا ترضخ إلا بلغة القوة كما حصل في ملف الترسيم....!

الأسئلة:

١- هل تلجأ واشنطن إلى اللعب والتراجع بملف الترسيم؟

٢- هل ينتفض أتباعها في لبنان ضد منع استجرار الغاز والكهرباء؟

٣- لخدمة من تراجعت عن السماح بالاستجرار؟

د. نزيه منصور