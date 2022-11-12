آخر مستجدات الانتخابات النيابية في البحرين

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشارت ضيا الى بروز العديد من الاخبار والرسائل حيث تم نقل الاخبار على الارض بسبب التعتيم الاعلامي الذي لم ينقل عما يجري حقيقة على أرض الواقع أو يحاول ان يعطي صورة عكسية حيث وردت العديد من الرسائل التي أكدت ان المشاركة في تلك الانتخابات مشاركة ضعيفة ومتواضعة جدا كما أن حملة المقاطعة كانت حملة واسعة جدا وهذا ما أظهرته وسائل التواصل الاجتماعي.

ونوهت ضيا الى ورود بعض التغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي حيث تصدرت عدة هاشتاغات ترند البحرين ومنها "نقاطع للبحرين – خليك بالبيت – بصوتك تطبع – مراقبة انتخابات 2022".



وقالت ضيا من التغريدات تغريدة حسن الستري على تويتر حيث قال:" عاجل / وصلني الان من عسكري"متقاعد" : طلبوا منا تسليم جوازاتنا (يختم ويسلم لنا من دون تصويت ) وعند استفساري صوتي سيذهب لمن ؟! قالوا هذه اوامر !! . ادخال العسكريين في تغلب بعض المرشحين بل ومصادرة حتى حقهم في الاختيار !".

كما غردت جمعيّة العمل الإسلاميّ - أمل على موقع تويتر قائلة:"بيان الاحبة أسرى البحرين من سجن جو المركزي سيء الصيت حول موقفهم الرافض للانتخابات الشكلية الفاشلة خلال المؤتمر الصحفي لقوى المعارضة البحرانية في مدينة قم المقدسة تحت عنوان : اجماع المعارضة على مقاطعة الانتخابات".

وكانت قد انطلقت في البحرين الانتخابات النيابية في ظل مقاطعة واسعة من المعارضة التي تتهم سلطات المنامة بالقمع السياسي.

استحقاق بلا حقوق عنوان لمرحلة تمر بها البحرين في ظل انتخابات تشريعية لم يسمح للجميع المشاركة فيها.

الانتخابات انطلقت في البلاد بمشاركة أكثر من ثلاثمئة وثلاثين مرشحاً وفقا للأرقام الرسمية وبينهم ثلاث وسبعون امرأة للوصول إلى أربعين مقعداً، إلا أن المشاركين لم يمثلوا كافة شرائح الشعب. فالسلطات وكما حصل في انتخابات عام الفين وثمانية عشر منعت أبرز أحزاب المعارضة في البلاد من المشاركة وهي جمعية الوفاق وحركة وعد، الأمر الذي دفع بالحركتين لدعوة أنصارهما لمقاطعة الانتخابات.

موقف الحركتين أيدته القيادة الدينية في البلاد حيث أكد آية الله الشيخ عيسى قاسم أن المشاركة في الانتخابات الحالية تعتبر خيانة للوطن.

وقال آية الله عيسى قاسم:"ان تعطوا الانتخابات زخماً فقد فشلتم في الامتحان".

يذكر أن سلطات المنامة أصدرت عام2018 قوانين أطلقت عليها اسم العزل السياسي والمدني والتي تمنع أعضاء المعارضة السياسية من الترشح للبرلمان ومن العمل في مجالس إدارة المنظمات المدنية.

وبحسب شخصيات في المجتمع المدني البحريني فإن ما بين 6000 إلى 11000مواطني بحريني منعوا بأثر رجعي من الترشح للبرلمان وعضوية مجالس الجمعيات.

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