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نائب امين عام جمعية الوفاق المعارضة الشيخ الديهي: الشعب البحريني بريء من تطبيع النظام مع الصهاينة والانتخابات القادمة ستفرز برلمانا صوريا

الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

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