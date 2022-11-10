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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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نائب امين عام جمعية الوفاق المعارضة الشيخ الديهي: رسالتي للشعب ضعوا مصلحتكم امام اعينكم هذا البرلمان توقيع على مزيد من الانتهاكات
نائب امين عام جمعية الوفاق المعارضة الشيخ الديهي: على الجميع مقاطعة الانتخابات لكي لا نجني على انفسنا او نضيع مستقبل ابنائنا
نائب امين عام جمعية الوفاق المعارضة الشيخ الديهي: النظام يعيش حالة من العزلة جراء ممارساته
نائب امين عام جمعية الوفاق المعارضة الشيخ الديهي: الشعب البحريني بريء من تطبيع النظام مع الصهاينة والانتخابات القادمة ستفرز برلمانا صوريا
نائب الامين العام لجمعية الوفاق المعارضة الشيخ الديهي: ما يجري اليوم في البحرين مهزلة والمرشحون يتبارون في خدمة النظام بدل الشعب
نائب الامين العام لجمعية الوفاق المعارضة الشيخ الديهي: الفقر ظاهرة مستشرية يعاني منها المواطن حيث يتلقى المعونات 47 بالمئة من ابناء الشعب
نائب الامين العام لجمعية الوفاق المعارضة الشيخ الديهي:النظام الحاكم في المنامة يستأثر بالثروة الوطنية ويحتكر القطاعات الاقتصادية الحيوية
نائب الامين العام لجمعية الوفاق المعارضة الشيخ الديهي: قرار مقاطعة الانتخابات دعا اليه آية الله عيسى قاسم الذي يحظى باحترام شعب البحرين
نائب الامين العام لجمعية الوفاق المعارضة الشيخ الديهي: النظام في البحرين يقوم بسلب ارادة المواطنين وتهميش الشعب بكافة شرائحه
نائب امين عام جمعية الوفاق المعارضة الشيخ الديهي: قوى المعارضة البحرينية أجمعت على مقاطعة الانتخابات البرلمانية بسبب الديكتاتورية في البلاد
نائب امين عام جمعية الوفاق المعارضة الشيخ الديهي: النظام يعيش حالة من العزلة جراء ممارساته
الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.